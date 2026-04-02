Pelayo regresa a Toledo y Marta le confiesa que no ha podido olvidar a Fina: “Siento que mi historia de amor con ella no tuvo un final”

Varios meses después de su partida a México, Pelayo ha regresado a la colonia y se ha reencontrado con su mujer, Marta, quien le ha hablado sobre su ruptura con Cloe y sobre su amor por Fina: “Siento que mi historia de amor con ella no tuvo un final”.

Sin embargo, Pelayo le ha confesado que no comprende por qué sigue enamorada de una mujer que, según él, la abandonó: “Bajaste a los infiernos cuando ella se fue y casi no sales de esa”, le ha recordado a la hija de Damián.

La realidad es que al político le escuece que Marta siga enamorada de Fina porque teme que se entere de que fue él quien la obligó a irse a Argentina. Así, al empresario le ha venido un flashback del momento en que chantajeó a la joven con confesarle a la Guardia Civil que ella acabó con la vida de Santiago si no se alejaba de su mujer.

Mientras tanto, Marta, ajena al secreto que oculta su marido, le ha sorprendido con una reserva para una cena en un lujoso restaurante.

Sin embargo, los remordimientos y el sentimiento de culpabilidad han impedido que Pelayo acepte su invitación y le ha rogado a la joven que mejor cenen en casa. ¿Descubrirá Marta la realidad de la marcha de su gran amor?