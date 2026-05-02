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Los tres detalles que unen a Tomás Roncero a Bocata de calamares: “Intentar que la vida sea deliciosa”

El periodista deportivo desvela cómo fue su llegada a Mask Singer y qué piensa de su nueva identidad en el programa.

Tomás Roncero, Bocata de calamares en Mask Singer

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Julián López
Publicado:

Bocata de calamares fue una de las máscaras que tuvo que desvelar su identidad en el cuarto programa de Mask Singer. Todo parecía indicar que David Bustamante se escondía debajo de esta divertida máscara, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se quitó la máscara: ¡era Tomás Roncero!

¡Puro Madrid!: Tomás Roncero estaba bajo la máscara de Bocata de calamares

El periodista deportivo ha sabido jugar su papel y despistó por completo a los investigadores y a toda la audiencia de Mask Singer. Roncero nos ha contado todo sobre su máscara en el programa, y es que tiene muchos detalles que le unen a ella.

“Aluciné porque es muy vistosa”, analiza el periodista deportivo cuando vio por primera vez a Bocata de calamares, que le representa muy bien ya que es un enamorado de la gastronomía.

Además, Tomás Roncero ha dado detalles de cómo fue su llegada a Mask Singer: “Me sorprendió creyendo que era un error”, reconoce el periodista, señalando también la gran cantidad de ilustres que han participado en Mask Singer tanto en España como en los formatos internacionales.

“Es muy alegre, transmite en el fondo el espíritu de un bocata de calamares”, dice Tomás Roncero sobre su máscara, un último vistazo antes de despedirse de ella. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado el periodista!

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