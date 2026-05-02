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¿Las operaciones estéticas pueden hacernos más felices? El psicólogo Rafael Santandreu lo analiza

Rafael Santandreu nos habla sobre la felicidad y las claves para ser felices. ¿Son las operaciones estéticas clave para ello? ¿Pueden mejorar nuestra felicidad?

Rafael Santandreu

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Rafael Santandreu es uno de los psicólogos más reputados de nuestro país. Sus consejos para alcanzar la felicidad, dejar a un lado las preocupaciones y centrarse en lo que verdaderamente importa han dado la vuelta al mundo.

Uno de los asuntos que aborda Santandreu es la autoestima, clave para alcanzar la felicidad. Según él, existen algunos tips para mantener la autoestima alta, siempre centrados en el diálogo interno y nuestro valor interior.

Santandreu

Muchas personas creen que las operaciones estéticas pueden ayudarnos a ganar autoestima y hacernos más felices. Sin embargo, Santandreu deja claro que lo físico nunca nos dará la felicidad. "En términos de lo importante, ser guapo o feo da igual", afirma.

Pese a que está a favor y respeta las operaciones estéticas, asegura que debemos tener claro que no nos darán nunca la felicidad que nos falta. "La gran mentira de nuestra sociedad es que ser guapo da la felicidad", señala. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!

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