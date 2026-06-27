¿Cómo es la vida de Luz en Barcelona? Carolina Lapausa responde tras su paso por Sueños de libertad

Hace unas semanas, Toledo recibió la inesperada visita de Luz. La doctora Borrell se había marchado a Barcelona junto a Luis, pero, tras conocer que Nieves había sido encarcelada, no dudó en regresar a la colonia para ayudar a su amiga.

Aunque fueron días de angustia y miedo en los que Luz se mostró dispuesta a confesar la verdad de la muerte de su padre, afortunadamente la enfermera fue declarada inocente.

Después de cerrar este duro episodio de la mejor forma posible, la doctora Borrell decidió que era hora de volver a Barcelona, no sin antes despedirse de sus amigas de Toledo.

Hemos hablado con Carolina Lapausa, la actriz que da vida a Luz en la ficción, y nos ha revelado todo sobre la vida de su personaje fuera de la colonia. ¡Descúbrelo!

“No sé si tendría cabida en el dispensario”

La intérprete confiesa que Luz está muy contenta en Barcelona, ya que está aprendiendo mucho de su trabajo en el hospital, pero sobre todo porque Luis ha abierto una boutique en la que poder seguir trabajando en sus cremas: “Se lo está pasando bien”.

Y es que, Begoña y Luz ya fantaseaban en Toledo con poder abrir su propio negocio de perfumes y cremas. ¡Parece ser que la doctora está cumpliendo su sueño en Barcelona!

Sin embargo, y como no podría ser de otra manera, Carolina Lapausa reconoce que la doctora Borrell lo que más echa de menos son las amistades que hizo en Toledo, especialmente la de Begoña: “Eso no lo tiene en Barcelona”.

¿Le gustaría a Luz volver al dispensario? Aunque la actriz madrileña ha desvelado que le encantaría volver a compartir consulta con Miguel y Nieves, también cree que su personaje podría evolucionar hacia otros lados: “No sé si tendría cabida en el dispensario”, confiesa Carolina Lapausa.

Dale al play para descubrir la entrevista al completo y revive los mejores momentos de la doctora Borrell en Sueños de libertad con atresplayer. ¡Te vamos a echar mucho de menos, Luz!

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