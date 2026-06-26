Alya se rinde a sus sentimientos por Cihan en los próximos capítulos de En tierra lejana

Cihan consigue rescatar al pequeño Cihan Deniz del río en el último segundo. Por suerte, todo queda en un gran susto y el niño se encuentra perfectamente. Ya en el hospital, mientras los médicos revisan al pequeño, Cihan le deja muy claro a Alya que nunca les va a dejar solos y que siempre los protegerá ante cualquier peligro.

La vuelta a casa es de lo más emocionante. El pequeño le hace una pregunta a su tío: “¿Yo soy tu hijo?”. Al escucharlo, Alya no puede contener las ganas de llorar. Su hijo ya va entendiendo las cosas y para ella está siendo muy difícil asimilarlo todo. Aceptó casarse con el hermano de su difunto marido solo para protegerlos, pero lo más complicado de todo es que ambos se han terminado enamorando.

Superada por la emoción, Alya se acerca más que nunca a Cihan a solas. La joven le da las gracias por todo lo que hace por ellos y, en un arranque de sinceridad, ¡le coge la mano! Un importantísimo gesto que demuestra que su relación ha dado un gran paso. ¿Terminarán confesando lo que sienten el uno por el otro?

Lunes y martes, a las 23 horas, una nueva cita con En tierra lejana en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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