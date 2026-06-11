Luz regresa a la colonia para ayudar a Nieves, pero antes se reencuentra con Begoña: “Cuánto te he echado de menos”

Don Agustín se ha salido con la suya y la ha denunciado a Nieves al estar convencido de que está detrás de la muerte de Alberto, el padre de Luz.

La Guardia Civil se ha presentado en su casa y ha detenido a la enfermera que ya ha pasado sus primeros días entre rejas.

Ante su complicada situación, Digna ha llamado a Luz contándole todo lo que ha pasado. ¡La enfermera está pasando por su peor momento!

Luz vuelve a Toledo y antes de visitar a Nieves va a ver a Begoña y al pequeño Juanito protagonizando un momento muy especial.

Ambas confiesan echarse mucho de menos y Luz lamenta estar en Toledo por algo tan desagradable como la detención de Nieves.

“Si hubiera sabido que esto iba a terminar así, te juro que no se lo hubiera pedido”, le dice la doctora asegurándole a su gran amiga que va a hacer lo que sea por sacar a Nieves de la cárcel.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas