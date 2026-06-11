Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 580

Luz regresa a la colonia para ayudar a Nieves, pero antes se reencuentra con Begoña: “Cuánto te he echado de menos”

La doctora vuelve a Toledo, dispuesta a demostrar que Nieves es inocente.

Gabriel trunca el sueño de lo De la Reina al impedir la firma con Brossard: “Quiero ver vuestro hundimiento en directo”

Publicidad

Don Agustín se ha salido con la suya y la ha denunciado a Nieves al estar convencido de que está detrás de la muerte de Alberto, el padre de Luz.

La Guardia Civil se ha presentado en su casa y ha detenido a la enfermera que ya ha pasado sus primeros días entre rejas.

Ante su complicada situación, Digna ha llamado a Luz contándole todo lo que ha pasado. ¡La enfermera está pasando por su peor momento!

Luz vuelve a Toledo y antes de visitar a Nieves va a ver a Begoña y al pequeño Juanito protagonizando un momento muy especial.

Ambas confiesan echarse mucho de menos y Luz lamenta estar en Toledo por algo tan desagradable como la detención de Nieves.

“Si hubiera sabido que esto iba a terminar así, te juro que no se lo hubiera pedido”, le dice la doctora asegurándole a su gran amiga que va a hacer lo que sea por sacar a Nieves de la cárcel.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel trunca el sueño de lo De la Reina al impedir la firma con Brossard: “Quiero ver vuestro hundimiento en directo”

Luz regresa a la colonia para ayudar a Nieves, pero antes se reencuentra con Begoña: “Cuánto te he echado de menos”

Begoña aconseja a Andrés luchar por Valentina y que no haya mentiras entre ellos: “Tienes que contarle la verdad”

Begoña aconseja a Andrés luchar por Valentina y que no haya mentiras entre ellos: “Tienes que contarle la verdad”

Paula, desesperada, pide ayuda a don Agustín tras su despido: “Estoy durmiendo en la calle”

Paula, desesperada, pide ayuda a don Agustín tras su despido: “Estoy durmiendo en la calle”

Cartel de la nueva temporada de Sueños de libertad
Éxito internacional

Sueños de libertad continúa su exitosa expansión internacional con nuevas ventas en Rumanía y Polonia

Una nueva vida
Capítulo 89

Gülgün destruye a Betül destapando su gran mentira ante la familia: "Ese bebé es del chófer"

Las lágrimas de Can al ver a Daryl vestido de novio
Avance

Las lágrimas de Can al ver a Daryl vestido de novio

El comandante no ha podido evitar emocionarse cuando ha visto a su mejor amigo con el chaqué y este le ha dado las alianzas para que las lleve él como padrino.

¡Pakize y Sahin están enamorados en la vida real!
En tierra lejana | Triunfa el amor

La historia que los fans de En tierra lejana no esperaban: ¡Pakize y Sahin están enamorados en la vida real!

Yaren Güldiken y Alper Çankaya han encontrado el amor lejos de las cámaras y ya no esconden su relación. Una historia que ha revolucionado a los seguidores de la serie y que demuestra que, a veces, la realidad supera cualquier guion.

De la teoría de Alya en En tierra lejana a la ciencia: ¿de verdad bastan 5 segundos para enamorarse?

De la teoría de Alya en En tierra lejana a la ciencia: ¿de verdad bastan 5 segundos para enamorarse?

Una visita inesperada devuelve la esperanza a los Salazar

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Una visita inesperada devuelve la esperanza a los Salazar

Gabriel se alía con Floral

Capítulo 579 de Sueños de libertad; 10 de junio: Gabriel se alía con Floral y amenaza el futuro de los De la Reina

Publicidad