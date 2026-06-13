Carolina Lapausa desvela las claves del regreso de Luz a Sueños de libertad: "Se siente culpable por Nieves" 

¡Luz ha vuelto a la colonia! Y aunque lo ha hecho por un motivo triste, no podemos evitar alegrarnos de volver a ver a la doctora Borrell.

Hace solo unos meses, se marchó a Barcelona junto a Luis después de vivir uno de los momentos más devastadores: cuando por fin se reconcilió con su padre, tuvo que despedirse de él para siempre tras ser diagnosticado con una terrible enfermedad.

Ante los terribles dolores que sufría, Alberto pidió a su hija que le ayudara a morir y aunque Luz le prometió cumplir su última voluntad, sabía que no sería capaz de ello.

Desesperada por acabar con su sufrimiento, la doctora rogó a Nieves que fuera ella quien le ayudara a morir y ella aceptó.

Después de cumplir con el deseo de Alberto, Luz se despidió de la colonia creyendo que había puesto fin a este triste capítulo. Sin embargo, tuvo que regresar a Toledo tras conocer que Nieves había sido encarcelada, acusada por Don Agustín de ayudar a morir a dos personas.

Carolina Lapausa, la actriz que dio vida a uno de los personajes más entrañables de la ficción, nos ha desvelado todos los secretos que se esconden tras su vuelta a Sueños de libertad. ¡Descúbrelos!

“Se siente muy responsable y necesita ayudar a Nieves”

La actriz cuenta que no puede estar más contenta de volver al set de la serie más vista de la televisión; allí se ha podido reencontrar con su inseparable Natalia Sánchez: “Fue muy emotivo”.

Desvela que el motivo del regreso de Luz no es otro que ayudar a Nieves a salir de la cárcel tras ser acusada de ayudar a morir a Alberto: “Se siente muy culpable de las consecuencias que pueda tener este gesto de ayuda”.

La intérprete confiesa que Luz aún está pasando por el duelo que supone la trágica pérdida de su progenitor, sobre la que tiene sentimientos encontrados: “Está tranquila porque era la voluntad de su padre, pero la muerte es muy difícil de aceptar”.

Además, la actriz cuenta que, no solo ha venido a Toledo ha defender a Nieves, también quiere poner fin a esta trama tan vital y "cerrar una una vida e la colonia".

Dale al play para descubrir la entrevista al completo y adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer para conocer el futuro de Nieves y Luz.

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