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El truco infalible de Arguiñano: cómo hacer un bizcocho aunque no tengas horno

¿Quién dijo que para disfrutar de un buen bizcocho casero es imprescindible tener horno? Eva Arguiñano ha confesado que este bizcocho se puede hacer hasta en los hogares en los que no hay horno ¡y casi en el mismo tiempo!

El truco infalible de Arguiñano: cómo hacer un bizcocho aunque no tengas horno

El truco infalible de Arguiñano: cómo hacer un bizcocho aunque no tengas horno

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Elaborar un bizcocho alto, tierno y esponjoso no solo es posible sin horno, sino que es sorprendentemente fácil.

Así que si eres amante del dulce y no tienes horno, tienes que ver este truco infalible para elaborarlo pese a carecer de este electrodoméstico.

Presta atención a cómo se hace exactamente en el mismo tiempo que si lo metieses en el horno, Eva Arguiñano lo desvela en el vídeo.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano » Los trucos de Arguiñano

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