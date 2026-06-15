Capítulo 582
Luz, dispuesta a asumir toda la culpa si Nieves es condenada: “Voy a decir la verdad"
La doctora teme que su amiga sea condenada tras la exhumación del cuerpo de su padre.
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Las cosas se están complicando cada vez más para Nieves. La doctora le ha contado a la enfermera que se va a exhumar el cuerpo de su padre y ambas se han quedado muy preocupadas pues si descubren que Nieves ayudó a ese hombre a morir podría condenarla a la pena de muerte.
Luz va a hablar con ella en prisión y Nieves le pide, que, si la condenan, hable con su hijo Miguel para explicarle todo e intentar que él lo entienda.
La doctora, entonces le dice que no va a permitir que cargue ella con toda esta culpa y le dice a su amiga que, si es condenada, ella asumirá toda la responsabilidad.
Nieves le pide que no lo haga. Fue ella la que puso la inyección a Alberto, fue decisión de ella y le dice que no serviría de nada ya que las dos serían condenadas. ¿Qué pasará?, ¿Será Nieves condenada?, ¿cuál será el resultado de la exhumación del cadáver?
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