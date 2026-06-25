Capítulo 590 de Sueños de libertad; 25 de junio: Valentina le cuenta a Begoña los rumores que circulan en la colonia sobre ella

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Pablo se ha enfrentado a Don Agustín delante de toda la cantina y le ha exigido que se disculpe con su mujer, también lo ha podido escuchar la propia Nieves, que se ha emocionado mucho al oírlo. Además, la pareja ha tenido una cariñosa conversación en la que Nieves ha perdonado a su marido. ¡Por fin se han reconciliado!

En la fábrica, Manuela le ha pedido a su sobrina Claudia que se haga amiga de Paula, aunque esto no es tarea fácil para la sobrina de Manuela. Lo inesperado es que ha terminado contándole que ella también tuvo una historia con Tasio. ¡Paula se ha quedado muy sorprendida!

En otro orden de cosas, Begoña ha plantado cara a su marido con el tema de Eduardo. Beatriz está muy orgullosa de que su plan esté saliendo como quería. Ha sido Valentina quien le ha contado a la enfermera lo que se dice sobre ella y el chófer y le ha sugerido que igual se lo está inventando alguien que quiere hacerla daño… ¡Qué acertada está!

Por su parte, Marta se ha quedado paralizada cuando ha escuchado la voz de Bianca al teléfono. ¿Supondrá esto una nueva crisis para la pareja?, ¿se lo contará a Fina?

Mientras tanto en casa de los de la Reina, Antoine Brossard estaba exigiendo las disculpas de Tasio antes de terminar con el negocio, cuando justamente ha sufrido un ataque al corazón y ha terminado falleciendo en los brazos de Andrés. Toda la familia se ha quedado consternada. Veremos qué cambios trae todo esto…

Sin embargo, el golpe más duro se lo ha llevado Tasio cuando ha recordado que fue él quien le quitó las pastillas y, por tanto, el responsable del fallecimiento del francés. ¿Cómo gestionará esto el de la Reina?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y no te pierdas nada sobre la serie más vista de la televisión!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas