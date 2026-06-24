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Capítulo 589

Luz vuelve a agradecer a Nieves su valentía antes de marcharse a Barcelona: “Mi padre descansa en paz gracias a ti”

La doctora Borrell regresa con Luis, pero antes se ha despedido de Nieves, volviendo a agradecer su ayuda y su valentía.

Luz vuelve a agradecer a Nieves su valentía antes de marcharse a Barcelona: “Mi padre descansa en paz gracias a ti”

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Luz regresó a la colonia tras enterarse del encarcelamiento de Nieves, pero ahora que la enfermera ha regresado a casa, la doctora Borrel ha anunciado su vuelta a Barcelona.

Antes ha querido despedirse de Nieves y volverle a agradecer por todo lo que hizo por su padre y por su valentía al asumir las terribles consecuencias: “Siento que tuvieras que pasar por todo esto por mi culpa”.

Nieves ha quitado hierro al asunto y le ha dejado claro que tiene la conciencia tranquila: “Volvería a hacerlo sin duda alguna”.

Sin embargo, la enfermera ha confesado que lo único que le pesa es el rechazo de Miguel. Luz ha querido consolar a su amiga con unas emotivas palabras que le han llenado de esperanza: “El vínculo entre padre e hijo es inquebrantable”.

Además, la doctora Borrell también cree que Miguel aún es inexperto y que algún día encontrará un caso parecido con el que abrirá los ojos.

“Mi padre descansa en paz gracias a ti”: antes de despedirse, Luz ha vuelto a agradecer a Nieves todo lo que ha hecho por ella y le ha prometido que volverán a verse: “Nunca voy a olvidar lo que has hecho por mí”.

¡Cuánto vamos a volver a echar de menos a Luz y a su amistad con Nieves y Begoña!

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