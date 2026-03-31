Luz se despide de sus compañeros de la fábrica antes de marcharse para siempre: “Para mí ha sido un orgullo trabajar aquí”

Han sido dos años de muchas vivencias y emociones, pero la historia de Luz en Toledo ha llegado a su fin. ¡Y lo ha hecho de la forma más emotiva posible!

La doctora Borrell ya estaba lista para salir rumbo a Barcelona cuando algunos trabajadores de la colonia han querido sorprenderla para darle el adiós que se merecía. Entre ellos, Claudia y Carmen, que le han dedicado unas emotivas palabras haciendo un repaso a su historia como médica: “No solos nos has curado el cuerpo, también nos has curado el alma”.

Todos han querido agradecerle su dedicación, no sin antes recordarle que van a echarla mucho de menos: “De corazón, esperamos que le vaya muy bien” le ha confesado Carmen.

Por su parte, Luz también ha querido devolverle el cariño que sus amigas le han dado en estos dos años como doctora de la colonia, el que lugar que se convirtió en su casa cuando no tenía a nadie: “Me disteis la oportunidad para ejercer la pasión de mi vida” ha relatado.

“Llegué aquí siendo solo Luz Borrell y vosotros me habéis convertido en la doctora Borrel” han sido sus últimas palabras antes de fundirse en un tierno abrazo con sus amigas, quienes le han pedido que vayan a visitarlas de vez en cuando.

Finalmente, después de una despedida tan triste como emotiva, la doctora se ha subido al coche rumbo a Barcelona y ha dicho adiós al que fue su hogar durante más de dos años. ¡Gracias por todo, doctoral Borrell, te echaremos mucho de menos!