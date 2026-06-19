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Capítulo 586

Nieves por fin respira aliviada, ¡es inocente!: “Mañana será el primer día del resto de mi vida”

Luz ha recibido los resultados de la autopsia de su padre y va corriendo a corriendo a contárselo a su amiga.

Nieves por fin respira aliviada, ¡es inocente!: “Mañana será el primer día del resto de mi vida”

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El tiempo iba en contra de Nieves. Si en la autopsia del padre de Luz se encontraba alguna prueba que demostrase que se le había practicado una eutanasia, Nieves podría ser condenada a pena de muerte. ¡Ella era la principal sospechosa!

Afortunadamente, todo ha quedado en una terrible pesadilla. La doctora Borrell ha ido a la celda de Nieves para comunicarle que los resultados de la autopsia confirman la presencia de restos de morfina, pero…¡en una cantidad insuficiente para abrir una investigación!

Por lo tanto, la enfermera queda en libertad. ¡Es inocente! Nieves no puede contener las lágrimas de la alegría mientras Pablo también respira aliviado. ¡No puede tener más ganas de que su mujer salga de la cárcel!

“Pensaba que nunca más iba a ver a mis hijos”, dice Nieves muy emocionada.

Luz entonces le dice que, si los resultados no hubiesen sido buenos, ella se hubiese declarado culpable y ambas amigas se agradecen el haber estado siempre a lado la una de la otra. ¡Momentazo!

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