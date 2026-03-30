Capítulo 529
Miguel sorprende a Luz en su despedida con un regalo muy especial: “Gracias a usted he aprendido a entenderme y a perdonarme”
El hijo mayor de los Salazar ha agradecido a la doctora la ayuda y el apoyo que ha recibido de ella regalándole su tesoro más preciado, ¡su fonendoscopio!
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El día de Luz ha estado cargado de emotivas despedidas. En esta ocasión, ha acudido al dispensario para decirle adiós a Nieves y agradecerle su generosidad con la situación de su padre.
En ese preciso momento, Miguel ha interrumpido la conversación para darle el pésame a la doctora Borrell, que no ha dudo en darle un abrazo al joven antes de despedirse de los dos: “Os deseo lo mejor, sé que hacéis un gran equipo”.
Cuando Luz estaba a punto de salir por la puerta, Miguel la ha sorprendido con un emotivo regalo, ¡su querido fonendoscopio!: “Gracias a usted he aprendido a entenderme y a perdonarme y eso no lo voy a olvidar nunca”, le ha confesado el joven Salazar a su instructora.
La doctora, muy emocionada tras este bonito detalle de Miguel, también ha querido hacerle entrega de su fonendoscopio y se ha marchado del dispensario después de pedirles que sean tan felices como ella lo ha sido allí durante dos años.
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