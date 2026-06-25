La firma del contrato acaba en tragedia: Antoine Brossard muere de un infarto en casa de los De la Reina

Todo estaba listo para la firma del contrato. Antoine Brossard había aceptado la contraoferta de Damián, aunque por un momento esa firma podía estar en peligro después de que Tasio, con unas copas de más, le tirase un vaso de agua al francés tras una pequeña discusión entre ambos.

Antoine Brossard se presenta muy enfadado en casa de los De la Reina exigiendo que Tasio le pida disculpas por lo ocurrido. Si no lo hace, no habrá firma.

Sin embargo, todo ha dado un importante giro cuando el francés ha empezado a encontrase mal. Se ha puesto la mano en el pecho mientras, desesperado, buscaba sus pastillas para el corazón.

Antoine Brossard ha muerto. Un infarto fulminante ha acabado con su vida. ¡Todos se quedan devastados!

Por su parte, Damián se queda muy extrañado de que el empresario no llevara sus pastillas encima ya que de haberlas tenido a lo mejor podría haberse salvado.

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