El impactante cambio de look de Beril Pozam, Suna en Una nueva vida: arrasa en redes estrenando corte y color

Beril Pozam ha sorprendido a su comunidad internacional con un carrusel de fotografías en su perfil oficial de Instagram que no ha tardado en volverse viral. En esta comentada publicación, la actriz turca ha compartido el resultado final de su paso por el salón de belleza, posando con una actitud arrolladora que demuestra lo encantada que está con el resultado.

Los comentarios de sus compañeros de profesión y de miles de fans no se han hecho esperar, llenando el muro de la intérprete de halagos hacia este aplaudido giro estético.

El cambio es total y rompe por completo con la imagen dulce y tradicional a la que nos tiene acostumbrados en Una nueva vida. Pozam se ha despedido de su clásica melena larga para apostar por un corte mucho más fresco, ideal para los meses de calor.

Por si el tijeretazo fuera poco, la actriz ha completado su transformación con un nuevo tinte que aporta una luminosidad extra a su rostro, alejándose definitivamente del tono que luce cada semana en Antena 3.

Este arriesgado estilismo marca un antes y un después en la imagen pública de la actriz, demostrando su versatilidad fuera de los sets de rodaje. Con más de dos millones y medio de seguidores en sus redes sociales, la estrella de Una nueva vida vuelve a confirmar que es todo un icono de estilo capaz de marcar tendencia con cada uno de sus movimientos.

Ahora, la gran incógnita que circula entre los espectadores de la serie es si este drástico cambio de look se mantendrá en sus próximos proyectos de ficción o si se trata de un respiro estilístico en su carrera. Por lo pronto, podemos seguir disfrutando de Beril Pozam como Suna en Una nueva vida, cada domingo a las 22.00 horas en Antena 3. ¡Y también disponible en atresplayer!

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