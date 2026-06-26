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Capítulo 591 de Sueños de libertad; 26 de junio: El futuro de la fábrica queda en el aire tras la muerte de Brossard

La estrategia de Tasio colocar el pastillero bajo el escritorio del despacho ha funcionado y el juez ha cerrado el caso como muerte natural.

Capítulo 591 de Sueños de libertad; 26 de junio: El futuro de la fábrica queda en el aire tras la muerte de Brossard

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Marta Jorge
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Nieves ha querido invitar a Salva a su comida, lo que ha ilusionado mucho a la pareja, que lo veían como el primer paso para que los padres de Mabel aprueben su relación, pero… nada más lejos de la realidad. ¡Pablo no está por la labor!

Y menuda conversación ha tenido Pablo con Salva… Al empresario le preocupa mucho la poca iniciativa y proyección de futuro que tiene el joven, la cantina no le parece suficiente.

Por otro lado, el rumor sobre Begoña y Eduardo ha seguido dando que hablar… Andrés no podía creérselo cuando su hermana le ha contado lo que se rumorea sobre Begoña y el chófer. Además, hasta Beatriz le ha sacado el tema a Begoña ¡La enfermera está harta!

En otro orden de cosas, el acercamiento entre Claudia y Miguel cada vez es más llamativo. Mabel ha querido hablar con su hermano sobre el tema, pero este niega sentir nada por Claudia. ¿Lo reconocerá en algún momento?

Por el contrario, Valentina, que continua muy afectada tras su ruptura con Andrés, se ha derrumbado y ha confesado que… ¡está muy enamorada y lo echa de menos! ¿Volverán a reconciliarse los jóvenes o este fue el adiós definitivo de la pareja?

Respecto al negocio con Brossard, todo sigue en el aire, ¡la familia intuye que su hijo heredará la empresa!

Además, Beatriz ha sospechado de Gabriel por la muerte del francés, y él se ha defendido muy indignado. Pero… ¡anda que no le ha venido bien!

Mientras tanto, Tasio ha estado muy tenso con la Guardia Civil rondando por la casa de los de la Reina. Parecía que encontrar el pastillero bajo el escritorio no iba a ser suficiente, y Tasio estaba temiéndose lo peor, pero el juez ha cerrado el caso y Tasio ha salido del paso. ¿Conseguirá mantener su secreto a salvo sin que nadie le descubra?

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