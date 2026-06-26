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Capítulo 591

Pablo acorrala a Salva con una pregunta sobre su futuro que pone en jaque su relación con Mabel

El doctor se ha acercado a la perfumería para tener un detalle con Claudia en agradecimiento a su apoyo durante todo este tiempo.

Pablo acorrala a Salva con una pregunta sobre su futuro que pone en jaque su relación con Mabel

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Aunque Nieves ha hecho las paces con Salva y ha dado el visto bueno a su relación con Mabel, lo cierto es que Pablo no quiere dar tregua al cantinero.

El director financiero se ha reunido con el novio de su hija para preguntarle por sus planes de futuro cuando la fábrica cierre y… ¡no ha dado crédito cuando ha descubierto que aún no ha pensado en ello!

“Cuando se empieza una relación con alguien, lo suyo es tener iniciativa”: Pablo no ha dudado en reprocharle esta actitud, pero Salva se ha defendido: “Los últimos días han sido complicados, estaba pensando en cómo mantener la cantina a flote”.

No obstante, Pablo no ha dado su brazo a torcer y, lejos de empatizar con el joven, ha continuado metiendo el dedo en la herida: “No te has tomado ni cinco minutos en reflexionar sobre tu futuro”.

Además, el padre de Mabel se ha quedado sin palabras al descubrir que Salva ni siquiera cuenta con un colchón financiero que le proteja cuando la cantina cierre.

¡Menudo momento de tensión han vivido suegro y yerno! ¿Cómo reaccionará Mabel cuando descubra que su padre sigue hostigando a Salva?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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