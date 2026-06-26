La remontada épica de David en AlaZ acaba... ¡en ruinas!: 15 aciertos seguidos no sirven para empatar con Javier

Tan cerca y tan lejos, así se puede describir el final del intenso duelo que Javier y David han disputado en AlaZ. El concursante barcelonés se ha quedado rozando el empate pero ha fallado, en el último segundo, la respuesta con la que habría alcanzado los 22 aciertos de su rival. De esta manera, el color naranja volverá a cambiar de dueño en el próximo programa de Pasapalabra.

Ha sido un duelo extrañamente desigual y con fallos muy llamativos. El primero lo ha protagonizado Javier, que ha buscado una respuesta mucho más rebuscada cuando bastaba con “fundamental”. Tampoco se ha librado David, que buscaba decir “pedagogía” pero le ha salido “pediatría”.

Para ese momento, el error del concursante barcelonés, los marcadores ya estaban claramente desequilibrados. Javier, avanzando a buen ritmo, ha terminado su primera ronda con 21 aciertos y, gracias a la letra extra, ha arañado uno más y se ha plantado.

David se ha visto obligado a una gran gesta. Con 6 aciertos y aún por la Ñ, debía hacer 16 de un tirón para empatar. Estaba a punto de lograrlo, pero su final ha sido agónico. A falta de trece segundos, ha pedido letra para la penúltima respuesta que necesitaba y la ha sacado. Le quedaba un acierto más, pero ya no tenía tiempo para otra ayuda y ha soltado in extremis lo primero que se le ha venido. Se ha lamentado al descubrir que el acierto era tan sencillo como “ruinas”. ¡Revive este trepidante AlaZ en el vídeo!

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