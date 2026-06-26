Tasio se imagina que es detenido por la muerte de Brossard…¡menos mal que era una pesadilla!

¡Tasio está viviendo uno de sus momentos más surrealistas! El hijo de Damián no consigue olvidar que fue él quien, de forma indirecta, provocó la muerte de Antoine Brossard.

El joven, tras enfrentarse al magnate francés y bajo los efectos del alcohol, le robó el pastillero que contenía su medicación. Lo que Tasio jamás se hubiera imaginado es que Brossard terminaría muriendo porque le dio un ataque al corazón y no pudo tomarse sus pastillas.

El hijo de Damián, aunque no ha contado a su familia la verdad, se siente muy culpable y no ha podido dejar de pensar en ello. Tanto que… ¡ha tenido una visión en la que él y Andrés son arrestados!

Todo ha comenzado cuando la Guardia Civil se ha presentado en la casa familiar y el joven, preso de la angustia, se ha imaginado que Damián le traicionaba, confesando la verdad a las autoridades.

Afortunadamente, la razón por la que las autoridades se encontraban allí era para comunicar que el caso está cerrado y que se ha determinado que Brossard ha fallecido por causas naturales.

¡De la que se ha librado Tasio! ¿Confesará a su familia la verdad de la muerte del empresario? ¿Qué pasará ahora con la fábrica?

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