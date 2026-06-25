Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel sorprende a Claudia con un regalo, ¿se estará enamorando de ella?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad...

La muerte de Brossard seguirá dando mucho que hablar. La Guardia Civil abrirá una investigación para encontrar el pastillero del francés, una pieza clave para esclarecer lo sucedido. Sin que nadie lo sospeche, Tasio colocará la pequeña caja en el despacho de la fábrica y la policía terminará encontrándola, dejando el caso en manos del juez. ¿Descubrirá que las cogió él?

Por otro lado, Nieves querrá celebrar su puesta en libertad con una comida muy especial y le dirá a su hija que Salva también esté presente. Además, Pablo aprovechará la ocasión para hablar con el cantinero y conocer cuáles serán sus planes de futuro.

En el terreno sentimental, Miguel sorprenderá a Claudia con una caja de bombones. El gesto provocará una tierna reacción en la joven, que le dará un beso en la mejilla, dejando completamente descolocado al Salazar. ¿Estará comenzando a enamorarse de ella?

Mientras tanto, Marta continuará ocultando la llamada de Bianca y la culpa seguirá atormentándola.

Además, los rumores sobre una posible relación entre Begoña y Eduardo no dejarán de crecer. Será Marta quien se los contará a Andrés, despertando su preocupación por ella. Sin embargo, Begoña negará rotundamente tener algo con Eduardo cuando hable con Beatriz.

Por su parte, Valentina seguirá muy afectada por su ruptura con Andrés. La joven terminará derrumbándose ante Claudia y romperá a llorar al darse cuenta de que está mucho más enamorada de él de lo que creía.

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