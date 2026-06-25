Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel sorprende a Claudia con un regalo, ¿se estará enamorando de ella?

El doctor Salazar está muy agrsdecido con la sobrina de Manuela.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel sorprende a Claudia con un regalo, ¿se estará enamorando de ella?

Publicidad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad...

La muerte de Brossard seguirá dando mucho que hablar. La Guardia Civil abrirá una investigación para encontrar el pastillero del francés, una pieza clave para esclarecer lo sucedido. Sin que nadie lo sospeche, Tasio colocará la pequeña caja en el despacho de la fábrica y la policía terminará encontrándola, dejando el caso en manos del juez. ¿Descubrirá que las cogió él?

Por otro lado, Nieves querrá celebrar su puesta en libertad con una comida muy especial y le dirá a su hija que Salva también esté presente. Además, Pablo aprovechará la ocasión para hablar con el cantinero y conocer cuáles serán sus planes de futuro.

En el terreno sentimental, Miguel sorprenderá a Claudia con una caja de bombones. El gesto provocará una tierna reacción en la joven, que le dará un beso en la mejilla, dejando completamente descolocado al Salazar. ¿Estará comenzando a enamorarse de ella?

Mientras tanto, Marta continuará ocultando la llamada de Bianca y la culpa seguirá atormentándola.

Además, los rumores sobre una posible relación entre Begoña y Eduardo no dejarán de crecer. Será Marta quien se los contará a Andrés, despertando su preocupación por ella. Sin embargo, Begoña negará rotundamente tener algo con Eduardo cuando hable con Beatriz.

Por su parte, Valentina seguirá muy afectada por su ruptura con Andrés. La joven terminará derrumbándose ante Claudia y romperá a llorar al darse cuenta de que está mucho más enamorada de él de lo que creía.

Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel sorprende a Claudia con un regalo, ¿se estará enamorando de ella?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel sorprende a Claudia con un regalo, ¿se estará enamorando de ella?

Capítulo 590 de Sueños de libertad; 25 de junio: Valentina le cuenta a Begoña los rumores que circulan en la colonia sobre ella

Capítulo 590 de Sueños de libertad; 25 de junio: Valentina le cuenta a Begoña los rumores que circulan en la colonia sobre ella

Tasio descubre las pastillas de Antoine Brossard en su bolsillo … ¿se podría haber evitado la muerte de francés?

Tasio descubre las pastillas de Antoine Brossard en su bolsillo … ¿se podría haber evitado la muerte de francés?

Pablo y Nieves, decididos a salvar su matrimonio y empezar de nuevo: “Yo ya te he perdonado”
Capítulo 590

Pablo y Nieves, decididos a salvar su matrimonio y empezar de nuevo: “Yo ya te he perdonado”

Marta, sin palabras tras la llamada de Bianca… ¿se lo contará a Fina?
Capítulo 590

Marta, sin palabras tras la llamada de Bianca… ¿se lo contará a Fina?

La firma del contrato acaba en tragedia: Antoine Brossard muere de un infarto en casa de los De la Reina
Capítulo 590

La firma del contrato acaba en tragedia: Antoine Brossard muere de un infarto en casa de los De la Reina

Todos en la casa familiar se quedan impactados ante la inesperada muerte del francés.

Ifakat
Capítulo 91

Ifakat destapa la verdadera razón por la que nunca soportó a Gülgün

Tras irse Betül de la mansión, Gülgün e Ifakat se han quedado a solas y han terminado sacando a la luz todo lo que llevaban callándose durante años.

Sahin planta cara a Demir y se niega a entrar en el negocio de Ecmel: "No pienso hacer esto"

Sahin planta cara a Demir y se niega a entrar en el negocio de Ecmel: "No pienso hacer esto"

Sueños de libertad vuelve a coronarse como la serie más vista de la televisión en su mejor temporada histórica

Sueños de libertad vuelve a coronarse como la serie más vista de la televisión en su mejor temporada histórica

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta recibe una llamada de Bianca, ¿se lo contará a Fina?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta recibe una llamada de Bianca, ¿se lo contará a Fina?

Publicidad