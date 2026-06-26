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Muy pronto, gran estreno

Una niña, una mentira y una poderosa familia: así es El secreto, la nueva serie turca de Antena 3

¿Qué harías si crees que tienes la vida perfecta y, de la noche a la mañana, descubres que tu pareja te ha estado engañando durante seis años? Así de fuerte arranca El secreto, la nueva apuesta de Antena 3 que promete engancharnos con su historia.

El secreto, nueva serie turca en Antena 3

Una niña, una mentira y una poderosa familia: así es El secreto, la nueva serie turca de Antena 3

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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"Tu mujer tuvo otro bebé hace seis años. Si dio a luz en secreto estando casada contigo, será porque el padre es otro hombre". La vida idílica de Serhat, un empresario de éxito que vive en una impresionante mansión, se viene abajo por completo tras enterarse de la peor de las traiciones. Su esposa, Berrak, le ha ocultado que tiene otra hija y, para colmo, sufre un accidente y se queda en coma.

A varios kilómetros de ellos vive Kader, una niña de seis años maltratada que encuentra apoyo en Zeynep, una joven florista que decide arriesgarlo todo al descubrir lo que está ocurriendo. Lo que nadie imagina es que la pequeña es, en realidad, la hija secreta de la esposa de Serhat.

Las circunstancias terminan llevando a Zeynep y a la niña hasta la mansión. La joven acepta trabajar allí como niñera, obligada a mentir sobre la identidad de Kader para salvar a la pequeña de acabar en un orfanato y resolver los problemas económicos de su familia. Vivir bajo el mismo techo manteniendo una farsa tan grande no va a ser nada fácil.

Murat Yildirim y Cemre Baysel

Otro de los grandes atractivos de la serie es su pareja protagonista: Murat Yildirim da vida a Serhat y Cemre Baysel interpreta a Zeynep, mostrando una química espectacular.

La pequeña Yade Arayici interpreta a Kader y Oya Unustasi hace el papel de Berrak, acompañados de un elenco espectacular. ¡No te pierdas este gran estreno muy pronto en Antena 3!

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