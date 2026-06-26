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Capítulo 591

Marta oculta a Fina la llamada de Bianca, ¿descubrirá la verdad?

La hija de Damián ha decidido esconderle la reaparición de la argentina y parece ser que, por ahora, Fina no sospecha nada.

Marta oculta a Fina la llamada de Bianca

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Desde que Marta descubrió la existencia de Bianca, no puede evitar sentirse insegura: a la joven le duele que Fina viviera en Argentina otra historia de amor. Y aunque la fotógrafa le ha asegurado que esa relación forma parte del pasado, la llamada de Bianca a la casa de los De la Reina no agradó a Marta en absoluto.

Después de recibir esta llamada, la pareja se ha reunido en la cafetería para rememorar sus inicios haciendo suizos, mientras se comían unas magdalenas. Pero a Marta se le puede ver la tensión en la cara, la de la Reina lo ha intentado disimular, ¡pero a nosotros no nos engaña!

Fina le ha dicho que muy pronto podrán volver a cocinar juntas en su cocina, a lo que Marta ha respondido: “Ganas de estrenar esa cocina…”. Detrás de ese comentario cargado de anhelo se puede percibir fácilmente todos los miedos que le han despertado la dichosa llamada.

Aunque parece que la hija de Damián tiene claro que no quiere contarle nada a Fina, puede ser que esto acabe trayendo más problemas a la pareja… ¿Está haciendo bien ocultándoselo? ¡¿Y si Fina se entera?!

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