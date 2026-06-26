La inesperada revelación médica que cambiará el rumbo de Una nueva vida: Suna, embarazada y al borde de la muerte

La familia Korhan atraviesa uno de sus peores momentos. El hermano de Abidin y sus sicarios han abierto fuego contra Seyran, Suna y Ferit. Una lluvia de balas, y una de ellas ha alcanzado a Suna.

La joven es llevada al hospital con el peor de los pronósticos. Abidin se siente responsable de lo que pueda pasarle a su esposa, que se debate entre la vida y la muerte.

Pero una noticia sacude a la familia, algo que siempre sería de agrado escuchar, pero que en esta situación deja a todos con el corazón en un puño: Suna está embarazada, por lo que la vida del bebé también está en peligro.

¿Conseguirán salvarse? Este domingo, a las 22.00 horas, nuevo capítulo de Una nueva vida. Y si no quieres esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

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