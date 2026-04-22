Capítulo 545 de Sueños de libertad; 22 de abril: Marta revela a Cloe que ha encontrado una pista sobre Fina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Claudia ha afrontado a Mabel! La joven no ha perdonado que le ocultara sus sentimientos hacia Salva y le ha pedido que se marche de la habitación.

Mientras tanto, Pablo también ha decidido marcharse de casa. El patriarca de los Salazar ha tomado esta decisión pensando en el bien de su hijo y de su mujer.

Además, la marcha de Carmen para cuidar a su madre ha provocado que Tasio y Paula vuelvan a estar más cerca que nunca. El joven ha hecho caso omiso de las advertencias de su padre y ha estado a punto de besar a la asistenta.

En otro orden de cosas, Beatriz ha pedido a Álvaro que se marche mientras que ha continuado con su juego de seducción a Gabriel. Le ha confesado que aún conserva su alianza, pero el director se ha mantenido firme. ¿Terminará cayendo en las garras de Beatriz?

Mientras, Begoña ha terminado por dar su bendición a Valentina y ha deseado que sea feliz con Andrés. ¿Podrá la mujer de Gabriel ser igual de feliz que su expareja?

Finalmente, Marta continua con su obsesión por conocer el secreto que Pelayo iba a contarle y que se trata de Fina. La joven ha revelado a Cloe que ha encontrado una pista sobre el paradero de Fina. ¿Cómo le sentará a la francesa este descubrimiento?

No te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.