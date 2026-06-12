Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | En tierra lejana

Alya descubre la peor mentira de los Albora y vuelve a marcharse de la mansión ante un Cihan desesperado

La paciencia de la doctora llega a su fin. Tras enterarse del secreto mejor guardado sobre el pasado de Boran, Alya hace las maletas para huir de la mansión con su hijo, dejando a Cihan sin saber qué hacer para retenerla.

Alya vuelve a marcharse de la mansión ante un Cihan desesperado

Publicidad

Ugur busca a Alya para contarle la última jugarreta de Cihan: "Tu marido ha conseguido que me echen". La doctora se queda de piedra al descubrir que su compañero ha perdido su trabajo en el hospital y que Cihan ha comprado todas las acciones del hospital.

Mientras tanto, en la mansión, Sadakat no tarda en estallar contra su hijo. Fuera de sí, la matriarca acusa a Cihan de estar perdiendo el norte por culpa de su matrimonio y le echa en cara los errores que, según ella, está cometiendo: "Has perdido el juicio, esa mujer te ha cambiado". Para ella, Alya es la única culpable de todo lo que está pasando.

Sin embargo, el verdadero terremoto llega cuando Alya descubre la verdad sobre Boran y Ecmel. Sin pensárselo dos veces, la joven se enfrenta a su suegra y le pregunta: "¿Es el padre de Boran?". Alya no puede soportar más engaños, coge sus cosas y decide marcharse de la mansión de inmediato con su hijo, mientras Cihan la persigue suplicándole que no se vaya y que no le deje solo.

¿Logrará el jefe del clan detenerla por tercera vez o es el final de su matrimonio? No te pierdas los próximos capítulos de En tierra lejana, el lunes y martes a las 23:00 horas en Antena 3.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» En tierra lejana» Avances

Publicidad

Series

Luz visita a Nieves en la cárcel

Capítulo 581 de Sueños de libertad; 12 de junio: Luz visita a Nieves en la cárcel, pero no logra convencer a Don Agustín

Beatriz hace una inesperada propuesta que deja sin palabras a Gabriel

Beatriz hace una inesperada propuesta que deja sin palabras a Gabriel: “Podríamos irnos los tres y ser una familia”

Luz pide a Don Agustín que retire la denuncia contra Nieves, pero él no cede: "A una mujer de ciencias se le pueden escapar ciertas cosas"

Luz pide a Don Agustín que retire la denuncia contra Nieves, pero él no cede: "Ya se confundió una vez y no tuvo suficiente"

¡El secreto de Marta y Fina, en peligro! Damián propone vender la casa de los montes, donde está enterrado el cuerpo de Santiago
Capítulo 581

¡El secreto de Marta y Fina, en peligro! Damián propone vender la casa de los Montes, donde está enterrado el cuerpo de Santiago

Alya vuelve a marcharse de la mansión ante un Cihan desesperado
Avance | En tierra lejana

Alya descubre la peor mentira de los Albora y vuelve a marcharse de la mansión ante un Cihan desesperado

Begoña sale en defensa de Andrés y confiesa a Valentina la verdad sobre Gabriel
Capítulo 581

Begoña sale en defensa de Andrés y confiesa a Valentina la verdad sobre Gabriel: “No dejes que te envenene con sus mentiras”

Tras descubrir que su marido ha intentado manipular a la dependienta, Begoña no ha dudado en dejarle claro que su historia con Andrés forma parte del pasado.

"La quiero en mi equipo": el talento de Ágata dejará a Lola impresionada
El 12 de julio en atresplayer

Lola, impresionada con el talento de Ágata: "La quiero en mi equipo"

La forma de analizar los casos judiciales de la joven impresionará a la inspectora Castro y hará todo lo posible para que pueda formar parte de su equipo.

Un beso prohibido y una nueva guerra en la mansión Korhan: este domingo, en Una nueva vida

Un beso prohibido y una nueva guerra en la mansión Korhan: este domingo, en Una nueva vida

Una prueba de embarazo positiva provoca las lágrimas de Carol tras su boda con Daryl

Una prueba de embarazo positiva provoca las lágrimas de Carol tras su boda con Daryl: “¿Estás feliz?”

Sonia deja atrás sus miedos y se deja llevar con Can: “¡Yo también te quiero!”

Sonia deja atrás sus miedos y se deja llevar con Can: “¡Yo también te quiero!”

Publicidad