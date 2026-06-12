Alya descubre la peor mentira de los Albora y vuelve a marcharse de la mansión ante un Cihan desesperado

Ugur busca a Alya para contarle la última jugarreta de Cihan: "Tu marido ha conseguido que me echen". La doctora se queda de piedra al descubrir que su compañero ha perdido su trabajo en el hospital y que Cihan ha comprado todas las acciones del hospital.

Mientras tanto, en la mansión, Sadakat no tarda en estallar contra su hijo. Fuera de sí, la matriarca acusa a Cihan de estar perdiendo el norte por culpa de su matrimonio y le echa en cara los errores que, según ella, está cometiendo: "Has perdido el juicio, esa mujer te ha cambiado". Para ella, Alya es la única culpable de todo lo que está pasando.

Sin embargo, el verdadero terremoto llega cuando Alya descubre la verdad sobre Boran y Ecmel. Sin pensárselo dos veces, la joven se enfrenta a su suegra y le pregunta: "¿Es el padre de Boran?". Alya no puede soportar más engaños, coge sus cosas y decide marcharse de la mansión de inmediato con su hijo, mientras Cihan la persigue suplicándole que no se vaya y que no le deje solo.

¿Logrará el jefe del clan detenerla por tercera vez o es el final de su matrimonio? No te pierdas los próximos capítulos de En tierra lejana, el lunes y martes a las 23:00 horas en Antena 3.

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