Capítulo 580 de Sueños de libertad; 11 de junio: Begoña, emocionada con la visita de Luz

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Andrés estaba convencido de que Gabriel estaba tramando algo cuando vio a su primo hablando con Floral y no se equivocaba.

Poco después, el director de la fábrica se ha presentado en casa de los De la Reina por sorpresa y ha detenido la firma. Justo en ese momento Antoine Brossard ha llamado para comunicarles que el acuerdo no se va a llevar a cabo porque han recibido una oferta mejor.

Andrés y Damián se han enfrentado a él, cansados de que otra vez Gabriel les se la haya vuelto a jugar.

Por otro lado, Paula le ha pedido ayuda a don Agustín. Necesita un trabajo y a que está en la calle y no tiene dinero para poder quedarse en una pensión.

Además, Begoñale ha aconsejado a Andrés que no haya mentiras entre ella y Valentina para que tengan una relación sana y duradera.

Nieves sigue en la cárcel y Digna ha llamado a Luz que ha vuelto a Toledo para intentar ayudarla. ¿Lo conseguirá?

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