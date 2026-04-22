La llamada de Carmen interrumpe un momento íntimo entre Paula y Tasio: “Dime que no me deseas”

Carmen se ha tenido que marchar unos días para cuidar de su madre, pero lo que no sabe es que su ausencia va a revolucionar la historia que Tasio y Paula juraron dejar atrás.

La asistenta se ha “colado” en la habitación del matrimonio, lo que ha dejado sin palabras a Tasio. Y es que él sabe que, después de su confesión en el parque, la relación entre ellos ya no va a ser la misma.

“Me gustó mucho esa parte protectora tuya, me hace sentir como una nube”, han sido las palabras de agradecimiento de la joven por su bonito gesto al consolarla. Sin embargo, lo cierto es que estas palabras estaban cargadas de intención.

Tasio ha intentado pararle los pies recordándole que es un hombre casado, pero Paula ha hecho caso omiso a sus advertencias y ha continuado provocándole: “Dime que no me deseas tanto como yo a ti”.

Finalmente, el hijo de Damián ha decidido dejarse llevar por la pasión del momento y ha estado a punto de besarla…¡pero una llamada de Carmen ha interrumpido este momento tan íntimo!

Mientras que el hijo de Damián ha intentado dismular frente al teléfono, la joven se ha marchado de la habitación decepcionada. ¿Volverá a repetirse? ¿Les habrá visto alguien?