Begoña sale en defensa de Andrés y confiesa a Valentina la verdad sobre Gabriel: “No dejes que te envenene con sus mentiras”

Las graves acusaciones de Gabriel hicieron mella en Valentina, que creyó que Andrés había ayudado a Begoña a impedir su marcha a París porque seguía enamorado de ella.

La dependienta, llena de inseguridades, volvió a desconfiar del hijo de Damián, pero Begoña ha puesto fin a sus dudas al contarle la verdad de su triste pasado.

Begoña se ha abierto en canal con la joven y le ha desvelado que, aunque se enamoró de Gabriel, después se dio cuenta de que el director no sentía nada por ella y solo quería hacer daño su familia: “Me fue infiel con María cuando estaba embarazada de Juanito”.

La enfermera ha continuado confesando que Andrés consiguió las fotos que probaban la infidelidad de María y Gabriel, pero nunca se planteó denunciarle porque quería proteger a sus hijos: “He aguantado mucho”.

Sin embargo, Begoña ha revelado que Gabriel quiso obligarla a irse a París para hacer daño a su familia, así que tuvo que recurrir a Andrés y pedirle las fotos del adulterio para chantajearle e impedir su marcha a Francia.

Finalmente, Begoña le ha dejado claro que su historia con Andrés forma del pasado y que Gabriel solo quiere destruir su relación: “No dejes que Gabriel te envenene con sus mentiras, Andrés te quiere y os merecéis ser felices juntos”. ¡Valentina se ha quedado sin palabras ante esta confesión!

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