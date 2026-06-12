Un beso prohibido y una nueva guerra en la mansión Korhan: este domingo, en Una nueva vida

Las cosas están a punto de complicarse todavía más para los Korhan. Mientras Ferit sigue obsesionado con descubrir quién está detrás del robo de las piedras, Seyran se enfrenta a una decisión que puede cambiar su vida para siempre. Y, por si fuera poco, una inesperada lucha por el futuro de la familia amenaza con abrir una nueva brecha dentro de la mansión.

Seyran le recuerda a Ferit todo lo que está poniendo en juego por él: "Estoy arriesgando mucho por ti". Sin embargo, él no entiende nada y le pregunta: "¿Qué arriesgas por mí?".

La preocupación también llega a Esme. La madre de Seyran empieza a sospechar que su hija ha tomado una importante decisión y no tarda en enfrentarse a ella: "Has comenzado el tratamiento, ¿verdad?".

Al mismo tiempo, Ferit continúa buscando respuestas sobre las piedras robadas. Convencido de que alguien mueve los hilos desde la sombra, acaba encontrando una pista: "Las tiene ella, la gran señora".

Mientras tanto, en plena batalla por el futuro de los Korhan, Suna da un paso al frente y ante Hattuc, la joven reivindica su lugar dentro de la familia: "Soy la única que puede continuar el linaje de Halis. Seyran no puede".

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