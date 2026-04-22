Capítulo 545

Beatriz continúa con su juego de seducción en su aniversario con Gabriel: “Nos juramos amor eterno”

La niñera ha confesado que incluso mantiene su alianza de casados, pero el director de la fábrica admite haberse deshecho de ella.

Beatriz continúa con su juego de seducción a Gabriel

Desde que Beatriz trabaja en la casa de Begoña, le es más fácil acercarse a Gabriel y continuar con su juego de seducción.

En esta ocasión, la niñera ha removido aguas pasadas y ha confesado a Gabriel que ha tratado de olvidarle, pero el amor que sentía por él se lo ha impedido.

La joven ha continuado recordándole que, aunque tuvo que empeñar su anillo de matrimonio, pudo recuperarlo: “Sentía que era lo único que todavía me unía a ti”. Y es que, hoy se han cumplido doce años desde que Gabriel y Beatriz se casaron en México, jurando un amor eterno.

Beatriz ha aprovechado para preguntarle a su todavía marido si aún conserva su alianza, pero Gabriel lo ha negado por completo, no sin antes dejarle claro que su futuro está con Begoña: “Eres una vulgar niñera que me chantajea y de la que espero librarme”.

Estas palabras han marcado de lleno a Beatriz, que ha vuelto a perder la oportunidad para poner al empresario contra las cuerdas. ¿Será verdad que Gabriel no conserva su alianza?

Beatriz continúa con su juego de seducción a Gabriel

Beatriz continúa con su juego de seducción en su aniversario con Gabriel: “Nos juramos amor eterno”

