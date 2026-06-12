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El 12 de julio en atresplayer

Lola, impresionada con el talento de Ágata: "La quiero en mi equipo"

La forma de analizar los casos judiciales de la joven impresionará a la inspectora Castro y hará todo lo posible para que pueda formar parte de su equipo.

"La quiero en mi equipo": el talento de Ágata dejará a Lola impresionada

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Patri Bea
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Ágata y Lola llegará a atresplayer el próximo 12 de julio y promete atrapar a los espectadores desde el primer momento con sus apasionantes tramas y la peculiar relación entre sus protagonistas, interpretadas por Eva Martín y Mireia Oriol.

Ágata es una joven con un talento especial para la investigación. Obtuvo la mejor nota de su promoción en la academia, pero tras bloquearse en su primer operativo y ser diagnosticada dentro del espectro autista, pasó a trabajar sola en el archivo.

Lola conocerá a Ágata a raíz de un caso que empieza a investigar y se quedará fascinada con su talento. La inspectora Castro intentará convencer tanto a la joven como a sus superiores, de que Ágata debe formar parte de su equipo.

La relación entre Ágata y Lola mantendrá a los espectadores pegados a la pantalla y evolucionará con el paso de los capítulos. ¡No te pierdas esta nueva serie, el 12 de julio en atresplayer!

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