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Capítulo 540

Marta, convencida de haber encontrado a Fina tras reconocer su firma en un periódico mexicano: “Tengo un pálpito, es ella”

La hija de Damián recupera la esperanza de volver a reencontrase muy pronto con el amor de su vida.

Marta, convencida de haber encontrado a Fina tras reconocer su firma en un periódico mexicano: “Tengo un pálpito. Es ella”

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Marta se queda sin palabras al descubrir unas fotos en un periódico mexicano. Esas fotos están firmadas por S.V y Marta está segura de que esas fotos son de Fina Serafina Valero, es decir, de… ¡Fina!

“Es ella. Está en México”, le dice la De la Reina a Pelayo sin poder ocultar su emoción y nerviosismo.

Pelayo le dice a Marta que no se precipite, puede ser cualquiera, pero ella está convencida de que es Fina. Tiene un pálpito y cree que está más cerca de descubrir dónde se encuentra su amada.

Marta busca, desesperada, un contacto para llamar al periódico para que le confirmen lo que lleva soñando durante tanto tiempo: ¡Encontrar a Fina!

La empresaria consigue el teléfono y llama al periódico aferrándose a la esperanza de localizar a Fina mientras Pelayo empieza a ponerse nervioso por momentos.

En el periódico no puede confirmárselo, pero sí le dicen que se trata de una mujer. ¡Marta no puede disimular su felicidad!

La hija de Damián le pide a Pelayo que le ayude para poder localizarla.

“No voy a parar hasta encontrarla”, explicándole a su marido que va hacer lo imposible por encontrar a su amada y que necesita saber por qué se fue para poder seguir adelante.

¿Qué hará Pelayo?, ¿Ayudará a su mujer a encontrar a Fina y le contará la verdad?, ¿Estarán más cerca Marta y Fina de volver a verse?

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