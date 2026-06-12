¡El secreto de Marta y Fina, en peligro! Damián propone vender la casa de los montes, donde está enterrado el cuerpo de Santiago

A pesar de que Gabriel ha vuelto a salirse con la suya, Damián no se rinde y va a seguir luchando por la perfumería. Tanto es así que… ¡está dispuesto a subir la oferta de Floral!

Esta intención ha dejado sin palabras a Tasio y a Marta, que prefieren mantener los pies en la tierra y asumir su destino: “Hay que calcular fríamente hasta dónde podemos llegar”, ha sentenciado el joven De la Reina.

Sin embargo, Damián no se ha dado por vencido y ha sacado un as bajo la manga que ha dejado en shock a Marta: “Podríamos vender la casa de los montes”.

“No se puede vender porque es mía y es un regalo”: La joven se ha negado rotundamente a esta propuesta, lo que ha desatado el enfado de Damián, que no comprendía el motivo de la tajante respuesta de su hija.

Y es que, la casa de los montes esconde un gran secreto que nadie puede conocer, ¡allí está enterrado el cuerpo de Santiago! Esta es la gran razón por la cual nadie puede comprar esa casa.

Sin embargo, Marta no ha querido confesarle la verdad y se ha limitado a argumentar que tiene un valor sentimental para ella: “La casa es mía y no quiero”.

Esta actitud ha dejado sin palabras a Damián, que se ha mostrado muy decepcionado con su hija: “Te estás comportando como una chiquilla egoísta y caprichosa”.

Las palabras del padre de los De la Reina han dejado destrozada a Marta, que teme que su secreto salga a la luz. ¿Le confesará la verdad?

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