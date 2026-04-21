¡Menuda pillada! Claudia se queda sin palabras tras descubrir que…¡Mabel y Salva son más que amigos!

Después de darle muchas vueltas, Mabel ha decidido darle una oportunidad a Salva.

Al principio se resistía porque a Claudia le gusta mucho Salva y no quería hacer daño a su amiga, pero finalmente no ha podido negar más lo que siente por el cantinero.

Mabel se lanzaba a besar a Salva y parece que ambos están dispuestos a darse una oportunidad. Los dos empiezan a conocerse un poco más y Mabel le dice al cantinero que tiene que hablar con Claudia antes de que esto vaya a más.

En un momento de complicidad, Claudia aparece y sorprende a la pareja cuando estaban… ¡a punto de besarse!

La sobrina de Manuela se ha quedado en shock. ¡No se podía imaginar que la chica que le gusta a Salva fuese Claudia! ¿Qué pasará ahora?, ¿podrá Claudia perdonar a su amiga?