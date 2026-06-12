Luz pide a Don Agustín que retire la denuncia contra Nieves, pero él no cede: "Ya se confundió una vez y no tuvo suficiente"

Luz regresó a la colonia nada más enterarse del encarcelamiento de Nieves. Ella no está dispuesta a que su amiga pague por la ayuda que ofreció a su padre y ha tratado de convencer a Don Agustín para que retire su denuncia.

La doctora ha negado rotundamente que Nieves sea la culpable de la muerte de su padre: “Es imposible, no tuvo la oportunidad porque no me separé de ellos en ningún momento”.

Sin embargo, el párroco le ha rebatido con un argumento que ha dejado en shock a Luz: “Una enfermera me ha confirmado que falleció poco después del cambio de turno”. "Esto demuestra que hubo la oportunidad", ha recalcado Don Agustín.

Afortunadamente, la médica ha mantenido la compostura para seguir defendiendo a su amiga: “¿Su lógica no puede llevarle a pensar que tal vez yo también estuve involucrada?”, ha ironizado.

Luz le ha dejado claro que, si hubiera tenido la más mínima sospecha, hubiera puesto el grito en el cielo. No obstante, Don Agustín no ha terminado de fiarse de ella y le ha dejado claro que no va a parar hasta que Nieves pague por sus actos: “Ya se confundió una vez y no tuvo suficiente con ese error”.

Todo apunta a que el párroco está dispuesto a llegar hasta el final. ¿Podrá Luz impedir que Nieves pague por lo que hizo?

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