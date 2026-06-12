Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 581

Luz pide a Don Agustín que retire la denuncia contra Nieves, pero él no cede: "Ya se confundió una vez y no tuvo suficiente"

La doctora Borrell ha defendido la inocencia de la enfermera, pero el párroco está dispuesto a llegar hasta el final.

Luz pide a Don Agustín que retire la denuncia contra Nieves, pero él no cede: "A una mujer de ciencias se le pueden escapar ciertas cosas"

Publicidad

Luz regresó a la colonia nada más enterarse del encarcelamiento de Nieves. Ella no está dispuesta a que su amiga pague por la ayuda que ofreció a su padre y ha tratado de convencer a Don Agustín para que retire su denuncia.

La doctora ha negado rotundamente que Nieves sea la culpable de la muerte de su padre: “Es imposible, no tuvo la oportunidad porque no me separé de ellos en ningún momento”.

Sin embargo, el párroco le ha rebatido con un argumento que ha dejado en shock a Luz: “Una enfermera me ha confirmado que falleció poco después del cambio de turno”. "Esto demuestra que hubo la oportunidad", ha recalcado Don Agustín.

Afortunadamente, la médica ha mantenido la compostura para seguir defendiendo a su amiga: “¿Su lógica no puede llevarle a pensar que tal vez yo también estuve involucrada?”, ha ironizado.

Luz le ha dejado claro que, si hubiera tenido la más mínima sospecha, hubiera puesto el grito en el cielo. No obstante, Don Agustín no ha terminado de fiarse de ella y le ha dejado claro que no va a parar hasta que Nieves pague por sus actos: “Ya se confundió una vez y no tuvo suficiente con ese error”.

Todo apunta a que el párroco está dispuesto a llegar hasta el final. ¿Podrá Luz impedir que Nieves pague por lo que hizo?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Luz pide a Don Agustín que retire la denuncia contra Nieves, pero él no cede: "A una mujer de ciencias se le pueden escapar ciertas cosas"

Luz pide a Don Agustín que retire la denuncia contra Nieves, pero él no cede: "Ya se confundió una vez y no tuvo suficiente"

¡El secreto de Marta y Fina, en peligro! Damián propone vender la casa de los montes, donde está enterrado el cuerpo de Santiago

¡El secreto de Marta y Fina, en peligro! Damián propone vender la casa de los Montes, donde está enterrado el cuerpo de Santiago

Alya vuelve a marcharse de la mansión ante un Cihan desesperado

Alya descubre la peor mentira de los Albora y vuelve a marcharse de la mansión ante un Cihan desesperado

Begoña sale en defensa de Andrés y confiesa a Valentina la verdad sobre Gabriel
Capítulo 581

Begoña sale en defensa de Andrés y confiesa a Valentina la verdad sobre Gabriel: “No dejes que te envenene con sus mentiras”

"La quiero en mi equipo": el talento de Ágata dejará a Lola impresionada
El 12 de julio en atresplayer

Lola, impresionada con el talento de Ágata: "La quiero en mi equipo"

Un beso prohibido y una nueva guerra en la mansión Korhan: este domingo, en Una nueva vida
Avance | Una nueva vida

Un beso prohibido y una nueva guerra en la mansión Korhan: este domingo, en Una nueva vida

El destino de la familia pende de un hilo. Mientras Ferit busca al culpable de la traición, un inesperado acercamiento con Suna promete poner la mansión patas arriba.

Una prueba de embarazo positiva provoca las lágrimas de Carol tras su boda con Daryl
Mejores momentos | Capítulo 8

Una prueba de embarazo positiva provoca las lágrimas de Carol tras su boda con Daryl: “¿Estás feliz?”

Daryl se queda alucinado cuando descubre un predictor de su mujer con las rayas en las que sale positivo.

Sonia deja atrás sus miedos y se deja llevar con Can: “¡Yo también te quiero!”

Sonia deja atrás sus miedos y se deja llevar con Can: “¡Yo también te quiero!”

“¿Querrías estar mal conmigo para siempre?”: Raissa y Ruth se dan una nueva oportunidad

“¿Querrías estar mal conmigo para siempre?”: Raissa y Ruth se dan una nueva oportunidad

Can y Sonia enfrentados por la infidelidad de Ayaz

Can y Sonia enfrentados por la infidelidad de Ayaz: “Yo nunca he rogado para que me quieran y tampoco lo voy a hacer ahora”

Publicidad