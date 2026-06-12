Capítulo 581 de Sueños de libertad; 12 de junio: Luz visita a Nieves en la cárcel, pero no logra convencer a Don Agustín

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

La oferta de Floral por los terrenos de Toledo ha sacudido a los De la Reina, que no levantan cabeza tras este duro golpe.

No obstante, Damián ha pensado una forma de ganar un dinero extra con el que mejorar la oferta de sus competidores, ¡vender la casa de los montes! Esta noticia no ha hecho nada de gracia a Marta, que se ha negado rotundamente. ¿Descubrirá Damián la razón real?

Mientras, Fina ha continuado su misión de conseguir un piso y Marta le ha ofrecido una casa más alejada donde podrán pasar desapercibidas. ¿Se decantará la fotógrafa por ello?

En otro orden de cosas, Begoña se ha abierto en canal con Valentina y le ha contado su historia con Gabriel, dejando claro que Andrés solo ha tratado de impedir que se marchara a París y destrozara su vida. ¡Valentina ha quedado conmovida!

Además, Eduardo no ha parado de darle vueltas al motivo por el que Federico no quiere que el chofer conozca a su sobrino y se ha desahogado con Manuela. ¿Cuál será la verdadera razón de esta decisión?

Mientras, Luz y Nieves han vivido un reencuentro en la cárcel lleno de miedo y tristeza. La médica ha intentado convencer, sin éxito, a Don Agustín para que retire la denuncia, pero el párroco se ha negado.

Finalmente, Damián no ha dudado en ofrecer a Pablo su ayuda y le ha dado el contacto de un prestigioso abogado que podría ayudar a Nieves. ¿Aceptará su ayuda?

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