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Capítulo 545

“Me alegro de que haya encontrado a una persona como tú”: Begoña da su bendición a Valentina por su relación con Andrés

Begoña ha disimulado el dolor que siente al ver al hijo de Damián feliz al lado de otra mujer.

Begoña da su bendición a Valentina por su relación con Andrés

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Desde que Valentina sabe de la historia de Andrés con Begoña, a la joven le preocupa que aún no haya pasado página y que esto afecte a su relación.

Por eso, la dependienta ha aprovechado un rato que ha tenido a solas con Begoña para confesarle esta inquietud: “No tengo muy claro que vuestra relación sea agua pasada”.

Esta confesión ha dejado sin palabras a Begoña, que, con el corazón roto, ha dejado claro que su historia con Andrés ya terminó y que se alegra mucho de que haya encontrado a una persona como ella: “Eres una chica estupenda”, la ha elogiado.

La mujer de Gabriel no ha querido marcharse sin antes darle su “bendición” y desearles la felicidad que tanto se merecen: “Estoy muy segura de que vais a ser muy felices juntos”.

Sin embargo, la realidad que esconde Begoña tras su sonrisa a Valentina es que le quema por dentro ver que el amor de su vida ha encontrado a otra persona. ¿Podrá seguir ocultando este dolor?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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