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Mejores momentos | Capítulo 8

Una prueba de embarazo positiva provoca las lágrimas de Carol tras su boda con Daryl: “¿Estás feliz?”

Daryl se queda alucinado cuando descubre un predictor de su mujer con las rayas en las que sale positivo.

Una prueba de embarazo positiva provoca las lágrimas de Carol tras su boda con Daryl

Una prueba de embarazo positiva provoca las lágrimas de Carol tras su boda con Daryl: “¿Estás feliz?”

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Carmen Pardo
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Tras una boda de ensueño, Carol y Daryl están preparando las maletas para disfrutar de su Luna de miel.

Cuando Daryl acude al baño a buscar a Carol se la encuentra hecha un mar de lágrimas. El piloto le pregunta que le pasa y Carol le enseña una prueba de embarazo.

Daryl se queda atónito ante el resultado y quiere saber si su mujer está feliz con la noticia después de todo lo ocurrido. ¿Cómo estará Carol?

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