Una prueba de embarazo positiva provoca las lágrimas de Carol tras su boda con Daryl: “¿Estás feliz?”

Tras una boda de ensueño, Carol y Daryl están preparando las maletas para disfrutar de su Luna de miel.

Cuando Daryl acude al baño a buscar a Carol se la encuentra hecha un mar de lágrimas. El piloto le pregunta que le pasa y Carol le enseña una prueba de embarazo.

Daryl se queda atónito ante el resultado y quiere saber si su mujer está feliz con la noticia después de todo lo ocurrido. ¿Cómo estará Carol?

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