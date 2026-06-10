Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Una visita inesperada devuelve la esperanza a los Salazar

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

La noticia del encarcelamiento de Nieves correrá como la pólvora en la colonia. Todos quedarán en shock ante la triste noticia sobre la enfermera.

Digna se presentará en el despacho de Pablo para ofrecerle su ayuda para sacar a su mujer de la cárcel, ¿de qué se tratará?

Además, Paula, tras ser despedida de su trabajo volverá a pedirle ayuda a Don Agustín. ¿Cuál será la reacción del párroco?

Mientras, Eduardo pedirá conocer a su sobrino. Sin embargo, Federico esquivará esta sugerencia, lo que dejará muy decepcionado al chófer. ¿Por qué no quiere presentárselo?

En otro orden de cosas, los De la Reina tratarán de conseguir cuanto antes la firma que haga posible el trueque con Brossard. Sin embargo, Andrés se mostrará preocupado tras pillar a Gabriel hablando con Floral. ¡Temerá que estén tramando algo malo!

Finalmente, la colonia recibirá una visita inesperada que devolverá las esperanzas a Nieves y a la familia Salazar. ¿De quién se tratará?

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