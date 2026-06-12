Beatriz hace una inesperada propuesta que deja sin palabras a Gabriel: “Podríamos irnos los tres y ser una familia”

No importa las veces que Gabriel haya rechazado a Beatriz, ella no va a dar su brazo a torcer y no parará hasta volver a conquistarlo. ¡Hoy lo ha vuelto a dejar claro!

Gabriel ha entrado en el cuarto de Juanito y la niñera ha vuelto al ataque con una inesperada propuesta que ha dejado al director de la perfumería sin palabras: “Podría darte más si Begoña desapareciera de tu vida”.

El director ha quedado en shock ante las palabras de Beatriz, pero ella le ha aclarado que no está hablando de acabar con ella, sino de… ¡marcharse los tres!: “Podríamos irnos donde quisiéramos y retomar nuestra historia, los tres seríamos una familia de verdad”.

No obstante, Gabriel se ha mostrado impasible ante una propuesta que no ha dudado en rechazar: “Ten cuidado con lo que dices, cualquiera diría que has perdido el norte”.

Estas palabras no han sentado nada bien a la niñera, que le ha recordado que si sigue manteniendo su estatus es porque ella aún no ha abierto la boca: “Si no lo he hecho es porque todavía me importas”. ¿Estará dispuesta a contarle la verdad a Begoña o guardará el secreto de su matimonio con Gabriel?

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