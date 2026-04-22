“No te olvides nunca de que te sigo queriendo”: Pablo cumple con las exigencias de Nieves y se marcha de casa

Ganarse el perdón de su familia está siendo ardua tarea para Pablo. El patriarca de los Salazar es consciente del grave error que ha cometido y de que para poder solucionarlo debe poner tierra de por medio unos días.

Es por eso que, ha aceptado la peticiónde Nieves y ha anunciado su intención de marcharse unos días. No obstante, Pablo ha querido aclara a su mujer que esto no significa que esté renunciando a su matrimonio.

Sin embargo, la enfermera le ha recordado que la prioridad de la familia es el bienestar de Miguel, pero precisamente Pablo se va de casa para dejarle el espacio que su hijo necesita: “Cuando esté mejor volveré para encontrar su perdón”, ha destacado.

Cuando estaba a punto de irse, Miguel se ha sorprendido al ver a su padre con una maleta, así que Pablo le ha confesado que se marcha unos días de casa, hasta que la familia recupere la calma.

Esta confesión no ha logrado la empatía de Miguel que se ha limitado a marcharse del lugar sin ni siquiera despedirse de su padre. ¿Podrá algún día perdonarlo?