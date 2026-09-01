La familia Tecer al completo: quién es quién en El secreto

Serhat Tecer es el principal protagonista de la familia y quien dirige el rumbo de todos en la serie. El empresario hotelero se preocupa de que su negocio continúe siendo exitoso y de que su familia siempre se mantenga unida. Aunque parezca un hombre serio y frío, los problemas que surgirán le harán ser un hombre mucho más sensible y cercano.

Junto a él, sus hermanos Can y Cihan dirigen la cadena de hoteles, aunque cada uno de diferente forma. Cihan es el hermano mediano de los tres y quien parece actuar a las espaldas de la familia en ciertas ocasiones, aunque viva en la mansión de los Tecer con su mujer, Azra. Aunque todo pueda parecer bonito de primeras, la relación que tienen se basa en el control y la manipulación psicológica constante por parte de Cihan.

Por otro lado, Can, el hermano mayor, se mantiene alejado de la familia viviendo en un pequeño barco del puerto por un supuesto delito que cometió y lo llevó a prisión. Sin embargo, a pesar de estar fuera del entorno familiar, oculta secretos de sus hermanos.

La mujer de la mansión es, sin duda, Berrak. La mujer de Serhat es mediáticamente reconocida como “la esposa ideal”, aunque pronto se descubre su mayor secreto y, en su entorno cercano, esa frase deja de representarla de un momento a otro. Fría y controladora, Berrak siempre intenta mantener el estatus de la familia por encima de todo, aunque eso requiera exigirles más a sus hijas.

Ellas son Hayal e Ilkim, las hijas del matrimonio que siguen al pie de la letra las órdenes de su madre en todo momento. Sin esperarlo, se ven envueltas en el problema que sufre la familia, causado por la mentira de su madre.

Por último, quien cree tenerlo todo bajo control en casa es Sevim. Aunque piensa que dirige a sus hijos, Serhat tiene una personalidad muy impulsiva que hace que choquen a menudo.

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