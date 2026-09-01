Fina comienza a dudar de lo que siente por Marta: “¿Y si sigo enamorada de Bianca?”

Marta y Fina parece que no acaban de entenderse. Tienen diferentes puntos de vista y parece que su relación ha cambiado. Ninguna es la misma y han cambiado bastante desde que comenzaron su relación.

Fina tiene muchas dudas y el miedo se apodera de ella. Duda de si se ha equivocado volviendo a España y de apostar por su relación con la De la Reina.

La fotógrafa le cuenta a Diga cómo se siente y abre su corazón de par en par con ella.

“¿Y si Marta y yo nos estamos empeñando en mantener algo que forma parte del pasado?”, le dice Fina a Digna refiriéndose a su relación con Marta.

La fotógrafa se desahoga con Digna y le confiesa que hay cosas de esta nueva Marta que no le gustan nada.

Digna le dice que los cambio son buenos y que es la esencia de las personas es lo que no cambia. Por eso, le dice que se calme y que se centre en descubrir quiénes son ahora.

“¿Y si sigo enamorada de Bianca?”, le dice Fina a Digna que le responde que no se adelante a los acontecimientos y que piense bien las cosas antes de tomar una decisión de la que después pueda arrepentirse. ¿Qué pasará?