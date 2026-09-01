Capítulo 638
“No me merezco esta condena”: Begoña, al límite, explota contra Gabriel
La enfermera no puede más. No quiere seguir unida a un hombre con el que no es feliz.
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Begoña está al límite. Cada vez le cuesta más continuar con la farsa de su matrimonio y fingir que es feliz al lado de Gabriel.
Una conversación entre la pareja ha acabado de la peor manera: Begoña ha explotado contra su marido.
La enfermera le ha confesado que cada vez se le hace más insoportable compartir su vida con él y que le gustaría poder compartir su vida con un hombre bueno como Andrés despertando todavía más la rabia y los celos del empresario: “Él es el único hombre que me ha hecho feliz”.
Begoña ha ido más allá y le ha explicado que ella se merece ser feliz y no estar condenada a este matrimonio infeliz: “Jamás pensé que acabaría muerta en vida"
La madre de Julia y Juanito le dice que ha tocado fondo y que no quiere esta vida a lo que Gabriel le responde que espera que pronto se le pase este ataque de victimismo porque sus hijos no pueden verla así.
Unas palabras que hacen mucho daño a Begoña ya que, una vez más, le demuestra que su sufrimiento no le importa absolutamente nada.
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