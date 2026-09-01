Capítulo 638 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Pablo se rodea de su familia antes de su complicada operación

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Tasio le ha confesado a Paula que no ha podido evitar compartir el secreto de su relación con Salva. El joven ha explicado que necesitaba expresar a alguien la felicidad que sentía al estar con ella, pero Paula no se ha creído nada.

El hijo de Damián ha querido tener un detalle con la dependienta y, aunque seguía enfadada por contarle a Salva su secreto, se ha emocionado mucho al ver el regalo.

Por otro lado, Mabel ha puesto fin a su relación con Salva después de un tiempo en el que no superaban sus diferencias. La joven ha tomado la decisión de seguir sus caminos separados, sorprendiendo al tabernero ante la repentina decisión.

Marta les ha pedido a las dependientas de la tienda, que, por el bien de sus puestos de trabajo, hicieran caso a Gabriel y volvieran a poner los perfumes Brossard a la vista.

Mientras, Roque ha ido a visitar a Damián para explicarle el motivo de su extraño comportamiento: ha descubierto que Federico no era su padre biológico. En ese momento, Damián ha entendido todo: Es Eduardo.

La relación de Andrés y Valentina sigue avanzando, hasta el punto de hablar sobre el futuro de una posible familia.

Fina sigue con sus dudas y ha recurrido a Digna para desahogarse. La fotógrafa no sabe si la relación que tiene con Marta es parte del pasado o si debería seguir con ella.

Begoña no puede mas con su matrimonio y le ha hecho saber a Gabriel lo cansada que está. El director no ha reaccionado ante las lágrimas de su mujer: ‘Espero que mañana se te haya pasado este ataque de victimismo’

Pablo ha agradecido a Nieves todo el esfuerzo y cariño que le ha dado durante su matrimonio ante su inminente entrada en quirófano: ‘Me has hecho el hombre más feliz del mundo, Nieves’.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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