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Capítulo 638

Mabel toma una difícil decisión y rompe con Salva: “Hay un muro entre los dos”

La joven cree que los mejor es que ambos sigan sus caminos por separado.

Mabel toma una difícil decisión y rompe con Salva: “Hay un muro entre los dos”

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La relación entre Mabel y Salva, de nuevo, no vuelve a pasar por su mejor momento.

Ambos creían haber superado el bache que supuso un antes y un después en su relación, pero parece que el tema del restaurante ha vuelto a abrir viejas heridas entre la pareja.

La joven cree que precisamente ahí fue el principio del fin de su historia de amor. Ella quería abrir un restaurante ya que era su proyecto de vida, pero al cantinero no le convencía la idea y tampoco quería que su familia le prestarse el dinero que les faltaba.

“No nos hemos rehecho de ese golpe, Salva”, le ha dicho la hermana de Miguel argumentado que desde entonces hay un muro entre los dos y que, aunque lo han intentado, su relación ya está rota.

“¿Me estás dejando?”, le ha preguntado Salva sin entender que Mabel no luche por esa relación y quedándose con el corazón roto. ¿La hermana de Miguel ha tomado una decisión definitiva o habrá reconciliación entre la pareja?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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