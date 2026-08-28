Serdar Özer es Can Tecer, el hermano mayor que vive a la sombra guardando todos los secretos de la familia

Can cuenta con un pasado que supuestamente le aleja mucho de la realidad en la que se encuentran sus hermanos. El hermano mayor de Serhat y Cihan estuvo en la cárcel tras ser declarado como culpable de un asesinato que no cometió.

El secreto de Berrak y muchos más de la familia están en sus manos. Su relación con Serhat está marcada por una compleja mezcla de profunda lealtad y traición. Aunque adora a su hermano e intenta protegerle, sus secretos hacen que este dude de su lealtad y se genere tensión en la familia.

Apasionado y leal a sus hermanos, Can se posiciona como un personaje impredecible dentro de la trama. Aunque su pasado sea una realidad completamente diferente a la del resto de la familia por haber estado en la cárcel, su paso por prisión no fue justo.

Su presencia asegura dinamismo y giros inesperados que pondrán en jaque la estabilidad familiar de los Tecer. Para encarnar a este personaje, Serdar Özer se encarga de combinar a la perfección la serenidad del hermano mayor, con la rebeldía que le diferencia del resto de su familia.

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