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El hermano mayor de Serhat

Serdar Özer es Can Tecer, el hermano mayor que vive a la sombra guardando todos los secretos de la familia

El mayor de los Tecer es un personaje que, aunque a priori parece que vive completamente alejado de todos los problemas que rodean a la familia, guarda secretos que marcarán la historia

Serdar Özer es Can Tecer, el hermano mayor que vive a la sombra guardando todos los secretos de la familia

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Ismael Jiménez
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Can cuenta con un pasado que supuestamente le aleja mucho de la realidad en la que se encuentran sus hermanos. El hermano mayor de Serhat y Cihan estuvo en la cárcel tras ser declarado como culpable de un asesinato que no cometió.

El secreto de Berrak y muchos más de la familia están en sus manos. Su relación con Serhat está marcada por una compleja mezcla de profunda lealtad y traición. Aunque adora a su hermano e intenta protegerle, sus secretos hacen que este dude de su lealtad y se genere tensión en la familia.

Apasionado y leal a sus hermanos, Can se posiciona como un personaje impredecible dentro de la trama. Aunque su pasado sea una realidad completamente diferente a la del resto de la familia por haber estado en la cárcel, su paso por prisión no fue justo.

Su presencia asegura dinamismo y giros inesperados que pondrán en jaque la estabilidad familiar de los Tecer. Para encarnar a este personaje, Serdar Özer se encarga de combinar a la perfección la serenidad del hermano mayor, con la rebeldía que le diferencia del resto de su familia.

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