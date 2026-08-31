El nuevo reto de Ahmet Saraçoğlu tras Una nueva vida_ así es Arif en El secreto

Si seguiste Una nueva vida, seguro que recuerdas a Mümtaz. Era uno de esos personajes que siempre parecía tener una solución para todo. Dinero, contactos y poder. Desde la sombra intentó proteger a Sinan de cada problema que iba provocando, aunque ni siquiera él pudo evitar la desgracia que terminó cayendo sobre la familia Kantarci.

Ahora Ahmet Saraçoğlu regresa a Antena 3 con un personaje que no tiene nada que ver con aquel hombre poderoso y acostumbrado a salirse con la suya. En El secreto interpreta a Arif, un padre trabajador que vive por y para sus hijas. Lejos de los despachos, las influencias y las grandes fortunas, su vida gira alrededor de su familia.

Arif se verá obligado a luchar contra problemas que nunca había imaginado. Sin dinero, sin contactos y sin nadie que le allane el camino, intentará proteger a sus hijas mientras todo se complica a su alrededor.

Para muchos espectadores será difícil reconocer en este hombre sencillo al mismo actor que dio vida al calculador hermano de Ayla. Precisamente ahí está una de las grandes bazas de la serie. Ahmet Saraçoğlu pasa de interpretar a un personaje acostumbrado a controlar cada situación a dar vida a un padre que intenta mantenerse a flote cuando todo parece derrumbarse.

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