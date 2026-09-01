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Capítulo 638

Valentina y Andrés, cada vez más enamorados, sueñan con la idea de formar una familia juntos

La joven le confiesa al De la Reina que le encantaría tener tres hijos con él.

Valentina y Andrés, cada vez más enamorados, sueñan con la idea de formar una familia juntos

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Valentina y Andrés están en su mejor momento como pareja. Están muy felices y enamorados y no dudan pasar tiempo juntos siempre que pueden.

Además, la joven está muy feliz desde que tiene la bendición de Julia y, sobre todo, que la pequeña vea con buenos ojos la relación entre su tío y la dependienta de la tienda.

Andrés, entonces, también le confiesa que para él también era muy importante que su sobrina aceptase su relación con Valentina: “Julia es como una hija”.

El empresario va más allá y le confiesa a Valentina que en realidad él siempre ha querido tener sus propios hijos. Por ello, le pregunta a la joven que cuántos hijos quería tener y ella bromea que le encantaría tener cinco para luego decir que tres estaría bien.

Ambos sabes que todavía es pronto para formar esa familia con la que sueñan, pero Valentina sonríe y le dice que tiene una gran habilidad para desarmarle.

“Yo siempre te voy a cuidar”, le dice a Andrés a la joven mientras ambos se funden en un apasionado beso. ¡Momentazo!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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